Мурманск, 27 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. За последние два года туристическая отрасль Мурманской области заработала более 5 млрд рублей. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Туризм действительно стал отраслью экономики для Мурманской области. И это очень хороший результат. Сегодня мы отмечаем Всемирный день туризма, и я хочу поздравить всех сотрудников этой сферы с таким праздником. Конечно же, в настоящее время туризм — это отрасль, которая даёт дополнительные доходы как в бюджет, так и нашим работодателям», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области разработали стратегию промышленного туризма.