Берлин, , 10:28 — REGNUM Социал-демократическая партия Германии, которая получила больше всего голосов на выборах в Бундестаг, имеет мандат на формирование нового немецкого правительства. Такое мнение 27 сентября высказал генсек указанной политической силы страны Ларс Клингбайль в эфире телеканала ARD.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нужно четко сказать, что именно СДПГ занимает первое место. Мы выиграли выборы», — сказал он.

При этом Клингбайль заявил, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) является, по его мнению, «главным проигравшим» по итогам выборов в Бундестаг и добавил, что социал-демократы быстро начнут вести переговоры о будущей коалиции для того, чтобы новым канцлером Германии стал Олаф Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии по итогам выборов в бундестаг Социал-демократическая партия (СДПГ) получает 206 мест из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196.