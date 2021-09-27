Санкт-Петербург, 27 сентября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Дирекция Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) предупредила автомобилистов о временных ограничениях движения автомобильного транспорта в подводном тоннеле судопропускного сооружения С-1, являющемся частью КАД Петербурга. Они необходимы для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

Дарья Драй ИА REGNUM Дамба в Финском заливе

Согласно графику с Финской стороны (внешнее кольцо КАД) ограничения вводятся 27−29 сентября, а с Невской стороны (внутреннее кольцо КАД) — с 29−30 сентября.

«Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7−10 минут», — отметили в пресс-службе дирекции КЗС.

Там попросили водителей следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.