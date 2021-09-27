Ульяновск, 27 сентября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области в 2022 году планируют сдать в эксплуатацию значительную часть проблемных многоквартирных домов, а до конца 2023 года закрыть проблему обманутых дольщиков. Об этом руководитель Ульяновской области Алексей Русских сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Ulgov.ru Алексей Русских

Глава региона встретился с дольщиками и застройщиками в микрорайоне Волжские кварталы, отметив, что скоро ульяновцы получат ключи от домов №№ 44, 45. Готовность домов №№ 46, 47 оценивается на уровне 80%, их планируется достроить до конца 2021 года.

«Самая маленькая степень готовности у дома № 48. Отдельно обсудили с минстроем механизмы его достройки», — сообщил Алексей Русских.

Региональные власти отмечают, что по всем проблемным домам сформированы дорожные карты, для достройки используются разные инструменты — средства федерального фонда защиты прав дольщиков, областные бюджетные средства, средства инвесторов.

«В планах к концу 2022 года достроить большую часть домов, а к концу 2023 года закрыть эту проблему полностью», — заявил Алексей Русских.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года президент Владимир Путина на встрече с Алексеем Русских обратил внимание проблему обманутых дольщиков, на что руководитель региона пообещал снять вопрос не более чем за 2,5 года.

Напомним, что в Ульяновске при федеральном софинансировании достроят проблемный дом по улице Транспортная. На это предусмотрено 83 млн рублей. Из областной казны добавят 18,23 млн рублей. По предварительным расчётам, ключи от новых квартир дольщики получат в третьем квартале 2023 года.