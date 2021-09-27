Глава Якутии выгнал чиновников на субботник прямо с совещания
Якутск, 27 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Якутии бурно обсуждают внеплановый субботник, на который отправились сотрудники городской администрации Якутска по распоряжению главы республики Айсена Николаева. Мероприятие состоялось после совещания по благоустройству города и стало неожиданным для его участников, сообщило News.ykt.ru. Поводом для субботника глава региона назвал то, что в Якутске слишком много мусора.
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Политобозреватель Виталий Обедин назвал это мероприятие популизмом и связал поступок главы республики с итогами выборов в Госдуму РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ в Якутии победила партия КПРФ. Её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%.