Якутск, 27 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Якутии бурно обсуждают внеплановый субботник, на который отправились сотрудники городской администрации Якутска по распоряжению главы республики Айсена Николаева. Мероприятие состоялось после совещания по благоустройству города и стало неожиданным для его участников, сообщило News.ykt.ru. Поводом для субботника глава региона назвал то, что в Якутске слишком много мусора.

Якутск.рф Айсен Николаев

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«Каждому надо понимать, что чистая планета начинается с нас самих. С нашего двора, улицы, села, города. Но к сожалению, мы очень часто забываем про это — перекладываем ответственность на надзорные органы, те — на управляющие компании. Управляющая компания винит население, население — мэрию. В итоге наша столица в последние годы стала значительно хуже с точки зрения благоустройства», — отметил Айсен Николаев.

Политобозреватель Виталий Обедин назвал это мероприятие популизмом и связал поступок главы республики с итогами выборов в Госдуму РФ.

«Говорил же, что провал «Единой России» приведет к изменениям во внутренней политике и пересмотру приоритетов? Вон, Айсен Сергеевич уже лично бегает мусор таскает, гоняет чиновников и даже прессу припахал. А на самом деле, конечно, чистой воды популизм. Срывать с совещания высокооплачиваемых специалистов и превращать их в дворников… Никакой энтузиазм (чем бы он не был вызван) не заменит плановой и методичной повседневной работы», — уверен Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ в Якутии победила партия КПРФ. Её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%.