Белгород, , 10:31 — REGNUM Церемония вступления в должность избранного губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова состоялась 27 сентября в областной филармонии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Торжественная церемония проходила в рамках заседания областной думы. Стоя на сцене, Вячеслав Гладков отметил, что волнуется больше, чем за последние 10 месяцев. Он поблагодарил всех, кто проголосовал за него на выборах 17−19 сентября 2021 года.

В досрочных выборах губернатора Белгородской области приняли участие 718 843 человек или 58,57% от общего числа избирателей. Вячеслав Гладков получил 566 353 голоса или 78,79%.