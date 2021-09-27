Вашингтон, 27 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Российские хоккеисты Никита Кучеров, Андрей Василевский и Артемий Панарин вошли в десятку лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 сентября сообщает NHL Network.

(сс) НХЛ

Лучшим игроком признан нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место занял форвард «Колородо Эвеланш» Натан Маккиннон. Третьим стал ещё один игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

В топ-10 вошли игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кучеров, занявший четвёртое место, и Василевский, ставший седьмым, а также Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс), оказавшийся на девятой строчке.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 17-е место. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал 33-м, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 35-м.