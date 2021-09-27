Ташкент, 27 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Годовой размер вновь привлекаемых внешних заимствований властями Узбекистана не будет превышать 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Будут пересмотрены действующие ограничения на движения капитала с созданием привлекательных для всех условий и объем фондового рынка будет доведен до 7 миллиардов долларов», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой об учреждении экспертного форума ШОС в области информационной безопасности.