Афины , 27 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Либеральная конституционная демократия как правительство может преодолеть экономические кризисы и демагогию. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в статье, опубликованной в экономической газете Кефалео 26 сентября.

European People's Party Кириакос Мицотакис

В статье под названием «Либеральная демократия: открытое общество с открытыми перспективами» Мицотакис подтвердил свою веру «в государство, способное предложить решения для обороны страны, безопасности граждан, а также для общественного здравоохранения и образования». Это государство устанавливает правила экономической деятельности, не нанося ущерба ее импульсу и производительности.

Премьер-министр Греции также выразил свою веру в открытое общество, которое соединяет индивидуальную свободу с коллективным процветанием, создавая национальное богатство и обеспечивая справедливое распределение этого богатства. Он отметил, что в меняющемся мире любовь к стране и приверженность ее защите, без легких лозунгов и риторики, являются непоколебимой ценностью.

Греция, по его словам, «процветала каждый раз, когда выбор правительства соответствовал зрелым требованиям общества». Он сказал, что за два года своего пребывания у власти он гордится тем, что правительство, «даже когда приходилось решать последовательные и многогранные задачи, поддерживало каждого грека, мужчину и женщину».