В Ярославле в ресторане быстрого питания клиенты применили огнетушитель
Ярославль, 27 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Ярославле компания подростков распылила огнетушитель в торговом зале ресторана быстрого питания. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM
Инцидент случилась около 19.45 вечера 26 сентября в ресторане быстрого питания на улице Комсомольская в Ярославле. Видео с кадрами произошедшего распространили очевидцы в социальных сетях. На них видно, как молодой человек распыляет состав огнетушителя. Сидящая за столом компания смеётся.
Представители ресторана сейчас пытаются найти виновников и просят очевидцев поделиться информацией либо фотографиями и видео. Также они указывают, что хулиганы не только распылили огнетушитель, но и что-то украли. На месте работали сотрудники полиции. В УМВД по Ярославской области подтвердили ИА REGNUM, что проводят проверку по данному факту.