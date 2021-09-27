Оренбург, 27 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция задержала таксиста, который подозревается в вымогательстве. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Petar Milošević Такси

По данным ведомства, во время поездки между 30-летней пассажиркой и 33-летним водителем завязалось общение, переросшее в интимную связь. После этого таксист потребовал от женщины 10 тыс. за нераспространение видеоматериала, на котором якобы запечатлен момент их связи.

Выяснилось, что злоумышленнику были нужны деньги для оплаты аренды квартиры. Видеозапись с компроматом на самом деле отсутствовала.

Уголовное производство возбудили по части 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»). Ее санкции предусматривают до четырех лет лишения свободы.