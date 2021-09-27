Симферополь, 27 сентября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Более восьми миллионов туристов посетили Республику Крым в 2021 году, данные на 27 сентября привёл глава Крыма Сергей Аксёнов. В соцсетях он поздравил со Всемирным днём туризма сотрудников отрасли.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Аксёнов отметил, что турпоток в Крым растёт ежегодно, на 27 сентября регион уже посетили более восьми миллионов человек.

«За 2014 — 2020 годы было открыто 44 новых объектов размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года — 6 новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов», — отметил глава Крыма.

С 2015 года регионом подписано 37 инвестиционных соглашений в сфере курортов и туризма на общую сумму более 50 млрд рублей — это более четверти всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику республики. Аксёнов подчеркнул, что стратегическая цель — развитие Крыма как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня.