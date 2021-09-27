Элиста, 27 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за риска новой волны коронавируса ещё на один месяц продлили режим ковид-ограничений. Меры будут действовать до 24 октября включительно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Наталья Диева Прогулка пенсионерки на изоляции

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В частности, в Калмыкии сохранены рекомендации по соблюдению режима самоизоляции для пожилых людей, действует запрет на проведение театрально-зрелищных, деловых и других массовых мероприятий. При этом заполняемость театров и концертных залов сохранится на уровне 75%.

Региональный оперштаб дал добро на проведение экономического форума «Элиста-2021». Симпозиум состоится с ограниченным число участников — не более 100 человек. Часть мероприятий, предусмотренных программой проведения форума, пройдёт в онлайн-режиме.