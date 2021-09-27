Москва, 27 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Православные христиане 27 сентября отмечают Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня. Это один из 12-главных праздников церковного календаря.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

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Установлен он в память о событиях IV века при императоре Константине Великом, который первым из римских императоров прекратил гонения на христиан и сделал христианство государственной религией империи. Тогда царица Елена, мать императора Константина I, нашла в Иерусалиме величайшую христианскую святыню — крест, на котором был распят Иисус Христос. Он был потерян римскими войсками в 70 году после разрушения Иерусалима.

Крест был обнаружен, но с ним ещё два одинаковых, на которых были распяты разбойники. Крест Иисуса удалось определить по тому, что от прикосновения к нему исцелился тяжелобольной человек и ожил умерший, которого несли на погребение.

Для христиан крест является символом искупительной жертвы Иисуса Христа. Отмечая этот праздник, верующие проникаются сознанием, что они чтят этот символ, принимая обет смиренно нести «свой крест», целиком полагаясь на волю Божию. В этот день православные христиане соблюдают строгий пост.