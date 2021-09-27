Ташкент, , 10:20 — REGNUM Расширятся возможности получения конкретной профессии за счет государства для каждого гражданина. Об этом говорится в опубликованной предвыборной программе кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Масштабы профессионального обучения будут увеличены в 2 раза, новые профессии обретут 1 миллион безработных граждан, участие негосударственных образовательных учреждений в этом процессе достигнет 30 процентов», — говорится в программе.

Отмечается, что вопросы системной работы в сфере профессионального образования будут полностью переданы в ведение Министерства занятости и трудовых отношений.

В программе указывается, что 2,5 миллионам человек, занятым в неформальном секторе экономики, будет оказано содействие в легализации их трудовой деятельности, что «даст им возможность получения полного доступа к социальным гарантиям и льготам».

«Путем расширения в регионах количества объектов сервиса объем услуг будет увеличен в 3 раза и за счет этого создано около 3,5 миллиона рабочих мест», — говорится в программе.