Пхеньян, , 10:20 — REGNUM В КНДР положительно восприняли предложение Сеула об официальном провозглашении окончания войны, а также выразили готовность восстановить межкорейский офис связи и организовать встречу лидеров двух стран. Об этом 25 сентября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Две Кореи

По её словам, две страны смогут вести беспрепятственное общение только в том случае, если Сеул будет относиться к КНДР «беспристрастно» и с взаимным уважением.

Известно, что данное заявление было сделано на следующий день после того, как Пхеньян сообщил, что недавнее предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина об объявлении окончания Корейской войны (1950−1953 гг) является «хорошей идеей».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной КореиМун Чжэ Ин, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг) в присутствии США и Китая.

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