Новосибирск, 27 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Новосибирский проект — платформа цифровых ассистентов (робот Николай) — занял первое место в номинации «Интерактивное взаимодействие с гражданами» всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». Об этом сообщило правительство региона.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Робот

На конкурс, который проходил 23−24 сентября в Нижнем Новгороде, было подано более 250 заявок из 45 субъектов. В финал вышли 50 проектов.

«Победа Николая на конкурсе «ПРОФ-IT» — это признание на общероссийском уровне, показатель правильно выбранного вектора. Безусловно, мы продолжим эту работу, будем и дальше внедрять новые сервисы и совершенствовать качество предоставления услуг», — прокомментировал и.о. министра цифрового развития и связи области Сергей Цукарь.

Отметим, что в 2021 год робот Николай принял уже более 3,1 млн звонков, отвечая на вопросы, записывая новосибирцев к различным специалистам и консультируя их по широкому кругу вопросов.