Уфа, 27 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Уфе сотрудники ФСБ задержали пятерых членов неонацистской группировки, которые планировали теракт на одном из объектов правоохранительных органов. Об этом 27 сентября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Отмечается, что задержаны пять местных жителей 2001−2003 годов рождения. Они осуществляли подготовку теракта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали подростка, грозившего устроить стрельбу в одной из школ Вологды. На допросе он заявил, что действовал из хулиганских побуждений, никаким оружием и средствами террора не располагал.

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