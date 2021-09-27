Москва, 27 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Пациентам с гипертонией могут не помогать те или иные препараты. В таком случае схему лечения нужно менять, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Антон Привальский ИА Красная Весна Лекарства

«Вы принимаете или не те таблетки, или не в той комбинации, или не в той дозе, превышая или занижая её, или не в то время. Вот и всё», — сказал Мясников.

По его словам, врачи назначают другой препарат, если видят, что первый не помогает. На сегодняшний день две трети гипертоников принимают два-три препарата одновременно, добавил он.

Врач рекомендовал людям с высоким давлением регулярно проходить медосмотр, в том числе — холтеровское мониторирование. Это суточная регистрация артериального давления в условиях повседневной жизни.

Также им следует перестать курить, не злоупотреблять алкоголем и солью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников назвал повышенный холестерин настораживающим признаком, предвестником инсульта.

Читайте также: Доктор Мясников перечислил тревожные симптомы — предвестники инсульта