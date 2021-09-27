Тюмень, , 10:17 — REGNUM В Тюменскую область по программе переселения соотечественников с начала 2021 года прибыл 81 человек. Об этом сообщает пресс-служба труда и занятости населения Тюменской области.

Памятка соотечественникам-переселенцам Gov39.ru

Возможность переезда каждого соотечественника, направившего заявление, рассматривается индивидуально, с учётом его жизненной ситуации. Все переселившиеся по программе трудоустроены, отмечают в ведомстве. В 2021 году году расширен перечень территорий для переезда в Тюменскую область. Их стало 24: Голышманово, Ишим, Тобольск, Ялуторовск и 19 районов.

Отмечается, что программа переселения соотечественников действует в Тюменской области с 2013 года. За это время в регион прибыло порядка трёх тысяч соотечественников. Информацию о программе можно найти на сайте департамента в разделе «Переселение соотечественников».