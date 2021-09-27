Нальчик, 27 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ужесточат требования к участникам восхождений на вершины Кавказа, находящихся на территории республики. В целях обеспечения безопасности альпинистов будут разработаны новые правила. Такое поручение отдал глава региона Казбек Коков. Власти республики намерены предпринять серьезные меры после последней трагедии, произошедшей с группой туристов при подъеме на Эльбрус.

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Напомним, 23 сентября группа туристов из 19 человек при подъеме на высочайшую вершину Европы попала в снежную пургу. Сильный ветер и низкая температура воздуха привели к гибели пятерых туристов. Еще 14 человек получили сильные травмы и обморожения.

«Провёл совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья. Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений» , — написал Казбек Коков в своем Instagram по итогам встречи с группой спасателей, которые в трудных условиях провели спасательные работы, проявив при этом профессионализм и личное мужество.

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