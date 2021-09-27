Диксон, Красноярский край, 27 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. На севере Красноярского края заметили вышедшего к людям белого медвежонка.

Иван Шилов ИА REGNUM Белые медведи

О маленьком хищнике сообщил на своей странице в Facebook директор Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань.

«Ну вот, как в мультике. Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придёт. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось. Диксон. Сегодня», — пишет Горбань 27 сентября.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Алтайском заповеднике вернули в естественную среду обитания трёх медвежат, прошедших подготовку в центре реабилитации медвежат-сирот.

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