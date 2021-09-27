Хабаровск, 27 сентября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в центрах здоровья возобновили бесплатное медицинское обследование жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Советский плакат. Здоровье человека — общенародное достояние

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В рамках нацпроекта «Здоровье» в Хабаровском крае с 2009 года функционируют восемь центров, в том числе три для детей. С начала 2021 года в них обратились более 42 тыс. человек, из них почти восемь тыс. детей.

Специалисты используют аппаратную диагностику, проверяют вес и рост, тестируют на аппаратно-программном комплексе соматическое здоровье, проводят компьютеризированный скрининг сердца, экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови, а также проверяют функции дыхательной системы.

«Мы проводим пациентам биоимпедансометрию — смотрим состав тела. Он показывает процентное соотношение жировой и мышечной ткани в организме, также смотрим плечо-лодыжечный индекс — другими словами, проходимость сосудов. Заключительная часть — осмотр у терапевта, который составляет индивидуальную программу, исходя из результатов анализов. Летом, ввиду активной вакцинации, мы приостанавливали работу центра, но сейчас возобновили», — рассказали в центре здоровья «Вивея».

Также в «Вивеи» прививают против гриппа, пневмонии и коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 сентября в Хабаровском крае зарегистрировано 82 880 носителей коронавируса, 76 782 человека выздоровели, скончались 783 пациента.

Полностью завершили вакцинацию 317 811 человек.