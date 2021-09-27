Москва, 27 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. На территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) вдоль Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируется построить порядка 3,3 млн кв. метро недвижимости, сообщили в Стройкомплексе.

Stroi.mos.ru Жилой комплекс в Новой Москве

В Новой Москве длина участка ЦКАД составляет 22 км. На данной территории утверждены два проекта планировки зданий. Расходы на развитие новых территорий может достигнуть 250 млрд рублей.

Вдоль ЦКАД планируется возвести порядка 460 тыс. кв. метров жилья в основном малоэтажного и еще около 2,8 млн кв. метров коммерческой и производственной недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве в ближайшие три года (к 2024 году) планируется возвести около 11 млн кв. метров недвижимости.

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