Оренбург, 27 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Оренбурге 28 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания области седьмого созыва, сообщает пресс-служба регионального парламента. Депутатский корпус в обновленном составе впервые соберется после выборов.

Zaksob.ru Дом советов Оренбуржья

Депутатам предстоит избрать председателя Законодательного собрания и его заместителей, сформировать комитеты и комиссию. Также на заседании будет избран сенатор — представитель от областного парламента седьмого созыва в верхней палате Федерального собрания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший спикер Заксобрания Сергей Грачёв отказался, входивший в первую тройку партсписка в Госдуму, отказался от депутатства в пользу Заксобрания. Эксперты предрекают, что и в новом созыве парламента региона Грачёв займет пост председателя.