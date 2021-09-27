Лиски, Воронежская область, 27 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Состояние систем оповещения и пожаротушения проверят во всех медицинских учреждениях Воронежской области после пожара в районной больнице в Лисках. Об этом 27 сентября сообщил губернатор Александр Гусев в соцсетях.

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«Сейчас же поручу принять исчерпывающие меры безопасности на всех медицинских объектах региона: мы оперативно проверим состояние электрики, систем оповещения и пожаротушения, качество работ всех подрядчиков, которые в недавнее время вели работы в медучреждениях. На это будут брошены максимальные силы и средства», — написал Гусев.

Он уточнил, что по предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание зарядного устройства для телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в одной из палат Лискинской центральной больницы около 02:30. Спасатели эвакуировали более 30 человек. После тушения пожара было обнаружено тело женщины 1939 года рождения.