Чита, 27 сентября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Читинский военнослужащий украл у золотодобытчиков технику на миллион рублей при помощи студенческого билета. Подробности сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«Контрактник изготовил и распечатал вкладыш к удостоверению сотрудника ФСБ на вымышленное имя и воинское звание и вклеил в обложку студенческого билета», — говорится в публикации.

Спецтехникой одного из золотодобывающих предприятий злоумышленник завладел, когда якобы проводил оперативно-разыскные мероприятия. При попытке вылететь из региона он был задержан.

Также известно, что Читинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему штраф 200 тысяч рублей. Мужчина признал вину и возместил ущерб.