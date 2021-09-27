Волгоград, 27 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В незаконном хранении оружия и боеприпасов подозревается житель Котельниковского района Волгоградской области. У 44-летнего мужчины изъяли два пакета с различным оружием, сообщили ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Stanislav S. Yanchenko Пистолет Макарова

Оперативники во время обыска у жителя одного из посёлков обнаружили пакеты с оружием и боеприпасами различного калибра. Экспертиза установила, что патроны пригодны для стрельбы, а пистолет «Макарова» изготовлен промышленным способом. Мужчина пояснил, что все эти предметы ему передал уже умерший родственник.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские устанавливают происхождение оружия и патронов.