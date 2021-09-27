Москва, 27 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. На начало второго полугодия 2021 года в России было зарегистрировано почти 2,5 млн легковых автомобилей с дизельными моторами. Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Причем на автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) приходится 70% от общего числа дизельных машин в России. В количественном выражении это составляет 1,7 млн экземпляров.

Кроме того, в России насчитывается 209 тыс. пикапов, оснащенных дизельными агрегатами. Их доля в общем объёме дизельных автомобилей составляет 8,5%.

Число дизельных моделей сегмента D составляет 142 тыс. экземпляров, а сегмента С — 115 тыс. единиц (доля 5,8% и 4,7% соответственно).

Ранее подразделение компании Mazda совместно с Isuzu представило дизельную версию среднеразмерного пикапа BT-50.

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