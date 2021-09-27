На Среднем Урале будут бороться с пробками с помощью камер
Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Дорожные камеры в Свердловской области помогут справляться с пробками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.
Камера наблюдения
По информации ведомства, сейчас камеры «фиксируют весь транспортный поток». Это позволяет анализировать состав интенсивность дорожного движения и состав транспортного потока.
Это позволит «настраивать и регулировать светофорные циклы, рассчитывать затраты на содержание дорог, моделировать и проектировать ширину и количество полос движения», уверены власти.
Полицейским же съёмка поможет в рамках раскрытия преступлений и в борьбе с нарушителями ПДД.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле установили экспериментальные светофоры.