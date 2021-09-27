Новосибирск, 27 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 20 по 26 сентября произошло 88 пожаров, из которых 60 — техногенные. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Цитата м/ф «Пожарная бригада Микки». реж. Уол Дисней. 1935. США Пожар

«20 человек спасены, пятеро травмированы и ещё три человека погибли. Причиной большинства возгораний за неделю стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — уточнили в ведомстве.

Так, 26 сентября в Центральном районе Новосибирска в девятиэтажном жилом доме произошёл пожар с массовой эвакуацией. Из подъезда самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 52 человека, из них один ребёнок. Предположительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. На ликвидацию пожара привлекались 16 человек и 6 единиц техники.