Ижевск, 27 сентября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. В Ижевске в доме на улице Вадима Сивкова в ночь на 26 сентября произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

ИА REGNUM Пожар

Сотрудники Росгвардии при патрулировании района увидели открытое пламя, до приезда пожарных они провели эвакуацию жителей дома. Также росгвардейцы обеспечили беспрепятственный проезд к месту пожара спецтехники. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года пожар произошел в одном из 16-этажных домов по улице Союзной в Ижевске. Пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, спасли четверых жителей дома, ещё два человека были эвакуированы. В течение 40 минут после получения сообщения о пожаре возгорание было ликвидировано. В процессе тушения были задействованы 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

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