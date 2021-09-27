Брисбен, Австралия, , 10:10 — REGNUM В преддверии Рождества в Квинсленде (северо-восток Австралии) назревает скандал из-за пограничной политики местного правительства, поскольку австралийцы, отчаявшиеся после долгой разлуки, всеми силами стараются воссоединиться как можно раньше. В свою очередь, выступая на пресс-конференции, премьер-министр штата Анастейша Палащук пообещала, что вопрос открытия границ будет поднят на заседании национального кабинета министров 1 октября, передает телеканал Nine News.

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«Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса с премьер-министром и другими премьерами в пятницу», — заявила Палащук.

Палащук также отметила, что туристические операторы переживают тяжелые времена из-за пандемии коронавируса и нуждаются в плане выхода из режима локдауна, поскольку уровень вакцинации от COVID-19 в Квинсленде растет.

«Они не могут позволить допустить вспышку «Дельты» здесь, в Квинсленде», — завила премьер-министр штата.

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