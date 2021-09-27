Луганск, , 10:07 — REGNUM За прошедшие 24 часа силовики Украины один раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 сентября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — приводит слова представителя ЛНР в СЦКК РИА Новости.

Также он уточнил, что помимо огня из стрелкового оружия в районе поселка Калиново, что стало причиной гибели сотрудника оборонного ведомства ЛНР, других обстрелов за последние 24 часа зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из стрелкового оружия в направлении поселка городского типа Калиново, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) ЛНР.