Берлин, , 10:07 — REGNUM В Германии по итогам выборов в бундестаг Социал-демократическая партия (СДПГ) получает 206 мест из 735, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) — 196. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК ФРГ.

Германия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Партия «Зелёные» получает 118 мест в бундестаге, Свободная демократическая партия — 92, «Альтернатива для Германии» — 83, Левая партия — 39.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедших 26 сентября выборах в бундестаг за Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей, за блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 24,1%. Это худший результат на федеральных выборах в истории консервативного блока. Также в новом составе парламента будут работать представители ещё четырёх партий.