Афины , 27 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Греция примет на себя председательство в Европейской сети омбудсменов по делам детей (ENOC) после ежегодной встречи представителей организации в Афинах 27 и 28 сентября.

Ребенок

ENOC — некоммерческая ассоциация независимых учреждений по защите прав детей, ее заявленные цели заключаются в содействии поощрению и защите прав детей, как это сформулировано в Конвенции ООН о правах ребенка. Ежегодное совещание в этом году будет посвящено последствиям ограничений, связанных с коронавирусом, для прав детей.

Председательствовать от имени Греции будет помощник Омбудсмена по правам детей Теони Куфониколаку.

«Что мы хотим сделать, так это изучить степень нарушения этих прав детей [как указано в Конвенции ООН], и степень, в которой мнения детей принимались во внимание во время пандемии, а также то, что мы должны делать с этого момента — поскольку ситуация продолжается — с точки зрения роста бедности и социальной изоляции или в связи с исключением из школы некоторых из этих детей», — говорит помощник омбудсмена.