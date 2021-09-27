Минск, , 10:05 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 26 сентября в эфире телеканала СТВ сообщил, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отказался от двусторонних переговоров с ним.

Флаги Белоруссии и Польши Ia-centr.ru

«К сожалению, некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время от нее отказались, как это сделал мой польский коллега», — заявил Макей.

Белорусский дипломат добавил, что «это является показателем того, каким образом некоторые страны хотят решать возникшие международные проблемы».

При этом, он подчеркнул, что «Белоруссия готова дружить со всеми, кто протягивает ей руку приветствия».