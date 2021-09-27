В РФ расселить аварийное жильё по новой программе планируют за 5-6 лет
Москва, 27 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Выполнение новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым в 2017—2020 годах, ожидается через пять-шесть лет. Об этом сообщил 27 сентября первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.
По его словам, объём аварийного жилья, которое подпадает под новую программу, сопоставим по объёму с действующей программой, значит, и сроки выполнения — соответствуют. Действующая программа рассчитана на 2019−2024 годы, то есть на пять-шесть лет. Более того, технически новую программу можно ускорить.
«Это очень сильно зависит как от механизмов реализации программы, так и от графика финансирования», — сказал Рурин ТАСС.
Он напомнил, что действующая программа расселения в большинстве регионов России будет завершена в 2023 году, а в отдельных регионах, где аварийного жилья очень много, в 2024 году.
Как сообщало ИА REGNUM, запустить новую программу расселения аварийного жилья ранее предложил президент России Владимир Путин. Под неё попадут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года, а это более 11 млн кв. метров жилья.
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