Москва, 27 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Выполнение новой программы расселения аварийного жилья, признанного таковым в 2017—2020 годах, ожидается через пять-шесть лет. Об этом сообщил 27 сентября первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилые кварталы. Москва

По его словам, объём аварийного жилья, которое подпадает под новую программу, сопоставим по объёму с действующей программой, значит, и сроки выполнения — соответствуют. Действующая программа рассчитана на 2019−2024 годы, то есть на пять-шесть лет. Более того, технически новую программу можно ускорить.

«Это очень сильно зависит как от механизмов реализации программы, так и от графика финансирования», — сказал Рурин ТАСС.

Он напомнил, что действующая программа расселения в большинстве регионов России будет завершена в 2023 году, а в отдельных регионах, где аварийного жилья очень много, в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, запустить новую программу расселения аварийного жилья ранее предложил президент России Владимир Путин. Под неё попадут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года, а это более 11 млн кв. метров жилья.

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