Оренбург, 27 сентября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбурге доследственная проверка по факту пожара на газовой автозаправке завершилась возбуждением уголовного дела. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Oren.sledcom.ru АГЗС

Напомним, из-за пожара на АГЗС пострадал работник. Он с ожогами был госпитализирован.

По версии следствия, вечером 22 сентября на автомобильной газозаправочной станции по улице 31 Линия произошла утечка газа с последующим воспламенением газовоздушной смеси. Оператор получил ожоги 15% тела. Это свидетельствует об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности и представляющих реальную опасность для жизни и здоровья, в частности, пользователей данной АГЗС.