Уфа, 27 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Более 760 классов отправили на карантин в школах Башкирии. Об этом 27 сентября сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном заседании в республиканском правительстве.

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По ее словам, случаи заражения коронавирусом выявили в 730 образовательных организациях региона. При этом классы, в которых заболели более пяти человек, уводятся на карантин.

«Уже введен карантин в 279 школах, а это 768 классов. Будут проводиться рейды по всем школам и детским садам», — сообщила Казак, отметив, что сейчас люди расслабились: в торговых центрах, в транспорте и на массовых мероприятиях люди стали меньше соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ковид-госпиталях Башкирии развернули еще 770 инфекционных коек.