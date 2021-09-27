Якутск, 27 сентября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Якутии увековечили память о братьях Семёне и Софроне Даниловых — поэте и писателе. В день государственности республики 27 сентября им открыли памятник в центре Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Герб Якутии

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«Государственность любого субъекта — это не только политические деятели, это те люди, которые своим трудом и талантом развивают культуру и самосознание народа. Вклад братьев Даниловых в развитие Якутии и её многонационального народа поистине бесценен», — пояснил глава республики Айсен Николаев.

Он подчеркнул важность того, чтобы прививать якутянам любовь к произведениям классиков.

Создали памятник братьям Даниловым архитектор Алексей Самсонов, скульптор Семён Прокопьев и их коллеги. В торжественной церемонии открытия памятника приняла участие дочь Софрона Данилова, доктор философских наук и профессор СВФУ Вера Данилова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 сентября отмечают 31 год со дня принятия Декларации о государственном суверенитете республики. Поздравляя жителей региона с этим праздником, глава Айсен Николаев отметил ответственность якутян в проявлении гражданской позиции.