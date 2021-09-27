Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с 28 по 29 сентября будет работать в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

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Патрушев проведёт совещание по вопросам национальной безопасности на Востоке России, в котором примут участие губернаторы регионов ДФО, командование Восточного военного округа, а также представители федеральных министерств и ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 2022 года начнётся верификация климатических проектов по отечественным стандартам, разработанным на основе международных, система которых сформирована и позволит присваивать статус углеродным проектам, об этом на совещании на Сахалине заявил 27 сентября министр экономического развития России Максим Решетников.