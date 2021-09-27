Варшава, 27 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. За последние сутки было зафиксировано 259 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши 27 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Сообщается, что все попытки незаконного пересечения границы были пресечены, при этом 18 нелегалов были задержаны. 17 из них оказались гражданами Ирака, 1 — Конго. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.