Тбилиси, 27 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В связи с отказом турецкой компании Enka от строительства Намахванской ГЭС в Грузии, необходимо будет найти нового инвестора для реализации проекта. Об этом заявил журналистам мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Каха Каладзе

«Необходимо найти другие инвестиционные компании, которые будут реализовывать этот проект. Нашей стране нужна реализация таких крупных энергетических проектов и энергетическая независимость нашей страны», — сказал Каладзе.

Он отметил, что потребление электроэнергии в Грузии постоянно растёт. Для того, чтобы страна не завесила от импорта, необходимо строить новые электростанции. Если Грузия будет постоянно закупать электроэнергию в других странах, это приведет к росту её стоимости для потребителей.

Стоит отметить, что за девять месяцев 2021 года импорт электроэнергии в Грузию составил 1,7 млрд кВтч. Это самый высокий показатель для страны за последние десять лет. Из России в Грузию за этот период было импортировано более 1 млрд кВтч.