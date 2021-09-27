Бразилиа, 27 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос снялся с боя с российским бойцом Исламом Махачевым. Об этом 27 сентября сообщил бразильский боец в Twitter.

(сс) Andreas Arcabic UFC

Дос Аньос не сможет принять участие в бою с Махачевым на турнире UFC 267 из-за травмы. Турнир пройдёт в Абу-Даби 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Махачев поднялся на пятое место в рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя дос Аньоса, который опустился на седьмое место, а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).