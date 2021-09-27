Канберра, 27 сентября, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Полиция штата Виктория, расположенного на юго-востоке Австралии, обратилась к общественности с просьбой установить личность подозреваемого в связи с попыткой похищения ребенка из торгового центра. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Weitushe.com Похищение ребенка

По последним данным, девятилетний мальчик играл в прятки со своими друзьями в торговом центре Tunstall Square на востоке Донкастера 25 сентября, когда к нему подошел неизвестный мужчина сзади и схватил его. Предположительно, инцидент имел место примерно в 12:15 по местному времени.

«Мужчина спросил мальчика, любит ли он машины, прежде чем схватить его за руку», — пишут журналисты.

Мальчику удалось оттолкнуть его, но мужчина снова попытался схватить его за руку.

«Мальчик вырвался и убежал к своей матери, которая впоследствии сообщила об этом в полицию», — говорится в заявлении полиции Виктории.