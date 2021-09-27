Ираклион, Греция, 27 сентября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. На острове Крит произошло мощное землетрясение магнитудой 6,5. Об этом 27 сентября сообщает Европейский сейсмологический центр (ESMC).

Smchealth.org Землетрясение

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 06:17 по времени UTC (09:17 мск) и их эпицентр находился на расстоянии 20 км от города Ираклион. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

При этом сообщений о возможных пострадавших, жертвах или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.