Ижевск, , 09:59 — REGNUM Определен список депутатов Государственной думы восьмого созыва, которые будут представлять интересы Удмуртии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В список вошли трое депутатов от «Единой России». По партийным спискам в Госдуму прошла Лариса Буранова — бывший министр национальной политики. Она была в региональной части списка третьей, однако от мандата отказался глава республики Александр Бречалов и Андрей Исаев. Исаев победил на выборах в Удмуртском одномандатном округе №33 и также проходит в Госдуму. Третьим единороссом от Удмуртии стал бывший вице-спикер гордумы Ижевска Олег Гарин, одержавший победу в Ижевском одномандатном округе №34.

По списку КПРФ от Удмуртии и Пермского края в нижнюю палату российского парламента идет секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот. Удмуртию и Кировскую область по списку партии «Справедливая Россия — За правду» представит депутат седьмого созыва Вадим Белоусов. От партии «Новые люди» в Госдуму проходит секретарь совета регионального отделения Сергей Чудаев, который выдвигался по списку в Удмуртии и Пермском крае.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Олег Гарин досрочно покинул пост зампреда гордумы Ижевска, его отставку приняли депутаты. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что отказывается от мандата депутата Госдумы, на выборах он возглавил региональную часть списка «Единой России». Также глава региона подписал указ о досрочном сложении полномочий министра национальной политики Ларисы Бурановой в связи с избранием в Госдуму.