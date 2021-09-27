Москва, 27 сентября 2021, 09:58 — REGNUM Законопроект о работе региональных органов госвласти и полномочиях субъектов РФ внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.
Предусмотрена возможность дистанционного взаимодействия органов публичной власти, дистанционного участия в заседаниях законодательного органа субъекта.
Закреплено, что органы публичной власти региона обеспечивают доступ населения к информации о своей деятельности.
Большое число норм законопроекта посвящено полномочиям субъектов РФ. Перечень собственных полномочий регионов по предметам совместного ведения пересмотрен и укрупнен — с целью исключения их избыточной детализации и некорректного истолкования на местах.
Скорректированы положения по собственности субъекта РФ, определены основы порядка учета его имущества, рассказал Крашенинников.
Определяется статус финансового органа субъекта РФ, который является обязательным органом, и непосредственно устанавливается порядок назначения его руководителя с участием Минфина России.
Исключаются нормы, детально регулирующие бюджетный процесс. В этой части предусмотрена отсылка к Бюджетному кодексу.
Инициатива дает органам власти региона право обращаться в Госсовет для разрешения споров.
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