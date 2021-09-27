Москва, 27 сентября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Москве более 180 тыс. газовых плит заменили в жилых домах, сообщил 27 сентября вице-мэр Пётр Бирюков.

Tols Газовая плита

Он рассказал, что в столице продолжают использовать газовые плиты почти 2 млн семей. Для того, чтобы эксплуатация была безопасной, необходимо контролировать состояние и срок работы оборудования.

«В прошлом году в ходе проверок выявили более 200 тыс. устаревших плит, свыше 90% из них в этом году уже заменили на новые, отвечающие современным требованиям безопасности», — заявил Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что после 10−12 лет эксплуатации у плит изнашиваются газовые краны и деформируются рассекатели горелок, а также нарушается теплоизоляция духового шкафа. Новые плиты оборудуются системой «газ-контроль», которая останавливает подачу газа в случае угасания огня.